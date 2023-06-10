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Десятки тисяч сербів знову вийшли на протести у Белграді

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Белграді вже вшосте проходять масові демонстрації проти культури насильства та загибелі 18 людей у ​​двох масових розстрілах. Головна вимога - незмінна - відставка міністра внутрішніх справ у відставку, пише Reuters, передає УНН.

Десятки тисяч сербів знову вийшли на протести у Белграді

Деталі 

Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Сербії Братислава Гашича та керівника секретної служби Александара Вуліна, яких вони звинувачують у тому, що вони не притягнули злочинні групи до відповідальності.

Вони також хочуть позбавити національних ліцензій на мовлення телеканалів Pink TV і Happy TV і заборонити деякі таблоїди, які вони звинувачують у пропаганді насильства.

«Я сподіваюся, що протест продовжиться, тому що іншого шляху немає», — сказала одна з протестувальників, яка назвалася Міліцею. «Я думаю, що в один момент уряду доведеться поступитися, це велика кількість людей, і врешті-решт їм доведеться поступитися цьому тиску».

Прем'єр-міністр Ана Брнабіч заявила в середу, що готова піти у відставку, і запросила опозиційні партії, які підтримали протести, до діалогу. Але лідери протесту заявили, що не спілкуватимуться з урядом, доки не будуть виконані всі їхні вимоги.

Вучич каже, що його уряд не винен.

Довідково

Минулого місяця Сербію сколихнули дві безпрецедентні стрілянини, які сталися дні поспіль. 3 травня в початковій школі підліток убив десятьох. 4 травня 21-річний хлопець убив вісьмох у місті поблизу Белграда.

Сербія має глибоко вкорінену культуру зброї, і, як і решта Західних Балкан, вона переповнена військовою зброєю та боєприпасами у приватних руках після воєн 1990-х років, які розірвали колишню Югославію. Однак масові розстріли трапляються рідко.

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