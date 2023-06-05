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Через протести у Сербії прем'єрка заявила, що готова піти у відставку

Київ • УНН

 • 333507 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила, що готова піти у відставку на тлі антиурядових протестів, які тривають уже місяць, пише УНН з посиланням на Twitter урядовиці.

Через протести у Сербії прем'єрка заявила, що готова піти у відставку

Цитата 

"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється (зробити це, - ред.). Можливо, він передумає", - заявила Брнабич.

Деталі 

Прем'єрка додала, що готова до можливих перевиборів до парламенту і "однозначно залишається вірною Сербії та Олександру Вучичу".

Obzirom na pisanja tajkunskih medija, samo da bude jasno - u svakom trenutku sam spremna da, kao PV, podnesem ostavku i to @predsednikrs zna i, za sada, odbija. Možda se predomisli. Želite izbore - nikakav problem, uvek smo za izbore. Ja svakako ostajem odana Srbiji i @avucic.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) June 4, 2023

Нагадаємо 

У вівторок, у НАТО заявили, що направлять додаткові сили до Косова після зіткнень з сербськими протестувальниками в регіоні.

Українські Національні Новини

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