Через протести у Сербії прем'єрка заявила, що готова піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила, що готова піти у відставку на тлі антиурядових протестів, які тривають уже місяць, пише УНН з посиланням на Twitter урядовиці.
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"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється (зробити це, - ред.). Можливо, він передумає", - заявила Брнабич.
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Прем'єрка додала, що готова до можливих перевиборів до парламенту і "однозначно залишається вірною Сербії та Олександру Вучичу".
Obzirom na pisanja tajkunskih medija, samo da bude jasno - u svakom trenutku sam spremna da, kao PV, podnesem ostavku i to @predsednikrs zna i, za sada, odbija. Možda se predomisli. Želite izbore - nikakav problem, uvek smo za izbore. Ja svakako ostajem odana Srbiji i @avucic.— Ana Brnabic (@anabrnabic) June 4, 2023
Нагадаємо
У вівторок, у НАТО заявили, що направлять додаткові сили до Косова після зіткнень з сербськими протестувальниками в регіоні.