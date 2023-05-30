НАТО відправляє додаткові сили в Косово після сутичок із сербами

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"У відповідь на нещодавні заворушення і поранення 30 військовослужбовців Сил НАТО в Косові, НАТО розпорядилася про розгортання Оперативних резервних сил (ORF) на Західних Балканах", - йдеться в заяві Альянсу.

Нагадаємо

У Косово відбулись сутички між етнічними сербами та миротворчими силами НАТО.