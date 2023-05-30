НАТО відправляє додаткові сили в Косово після сутичок із сербами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У вівторок, у НАТО заявили, що направлять додаткові сили до Косова після зіткнень з сербськими протестувальниками в регіоні, пише УНН з посиланням на відповідну заяву Альянсу.
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"У відповідь на нещодавні заворушення і поранення 30 військовослужбовців Сил НАТО в Косові, НАТО розпорядилася про розгортання Оперативних резервних сил (ORF) на Західних Балканах", - йдеться в заяві Альянсу.
Нагадаємо
У Косово відбулись сутички між етнічними сербами та миротворчими силами НАТО.