НАТО отправляет дополнительные силы в Косово после столкновений с сербами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во вторник, в НАТО заявили, что направят дополнительные силы в Косово после столкновений с сербскими протестующими в регионе, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление Альянса.
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"В ответ на недавние беспорядки и ранения 30 военнослужащих Сил НАТО в Косово, НАТО распорядилась о развертывании Оперативных резервных сил (ORF) на Западных Балканах", - говорится в заявлении Альянса.
Напомним
В Косово произошли столкновения между этническими сербами и миротворческими силами НАТО.