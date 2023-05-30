НАТО отправляет дополнительные силы в Косово после столкновений с сербами

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"В ответ на недавние беспорядки и ранения 30 военнослужащих Сил НАТО в Косово, НАТО распорядилась о развертывании Оперативных резервных сил (ORF) на Западных Балканах", - говорится в заявлении Альянса.

Напомним

В Косово произошли столкновения между этническими сербами и миротворческими силами НАТО.