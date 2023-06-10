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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Десятки тысяч сербов снова вышли на протесты в Белграде

Киев • УНН

 • 341597 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Белграде уже в шестой раз проходят массовые демонстрации против культуры насилия и гибели 18 человек в двух массовых расстрелах. Главное требование - неизменное - отставка министра внутренних дел в отставку, пишет Reuters, передает УНН.

Десятки тысяч сербов снова вышли на протесты в Белграде

Детали 

Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и руководителя секретной службы Александара Вулина, которых они обвиняют в том, что они не привлекли преступные группы к ответственности.

Они также хотят лишить национальных лицензий на вещание телеканалов Pink TV и Happy TV и запретить некоторые таблоиды, которые они обвиняют в пропаганде насилия.

«Я надеюсь, что протест продолжится, потому что другого пути нет», — сказала одна из протестующих, назвавшаяся Милицей. «Я думаю, что в один момент правительству придется уступить, это большое количество людей, и в конце концов им придется уступить этому давлению».

Премьер-министр Ана Брнабич заявила в среду, что готова уйти в отставку, и пригласила оппозиционные партии, поддержавшие протесты, к диалогу. Но лидеры протеста заявили, что не будут общаться с правительством, пока не будут выполнены все их требования.

Вучич говорит, что его правительство не виновато.

Справочно

В прошлом месяце Сербию всколыхнули две беспрецедентные стрельбы, которые произошли дни подряд. 3 мая в начальной школе подросток убил десятерых. 4 мая 21-летний парень убил восьмерых в городе вблизи Белграда.

Сербия имеет глубоко укоренившуюся культуру оружия, и, как и остальные Западные Балканы, она переполнена военным оружием и боеприпасами в частных руках после войн 1990-х годов, которые разорвали бывшую Югославию. Однако массовые расстрелы случаются редко.

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