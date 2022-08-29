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Президент: российским военным пора убегать

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что российским военным пора бежать и призвал россиян ехать домой. Об этом информирует УНН.

Президент: российским военным пора убегать

Детати

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.

В своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории: Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, Крым и всю акваторию Черного и Азовского морей.

Цитата

«От Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И, как это понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле... Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Ибо это война», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, чтобы оккупанты убирались из украинской земли к себе домой.

«Если они (оккупанты — ред.) хотят выжить – русским военным пора убегать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций», — подчеркнул Президент.

Зеленский заметил, если же оккупанты не послушают – будут иметь дело с украинскими защитниками, которые не остановятся, пока не уволят все, что принадлежит Украине.

Напомним

Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от русской оккупации.

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