Українські війська звільнили 4 села поблизу Херсона від російської окупації - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські війська звільнили від російської окупації чотири села на півдні поблизу Херсона, повідомляє CNN українське військове джерело. Джерело додало, що їхня головна "мішень" — Херсон, передає УНН.
Цитата
"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу", - сказало джерело, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки.
"Основний напрямок атаки був на Правдиному. Ми били по їхній піхоті з ДНР та ЛНР, і вони бігли. Російський десант біг за ними".
"Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони прорвана в трьох місцях", — сказало військове джерело.
Деталі
Звільнені села: Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.
"Багато з них було вбито і взято в полон, багато [російської] військової техніки [було знищено]".
"Побачимо, як далі піде. Наша мета - Херсон", - сказало джерело.