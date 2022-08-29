Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от российской оккупации - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские войска освободили от российской оккупации четыре села на юге вблизи Херсона, сообщает CNN украинский военный источник. Источник добавил, что их главная "мишень" — Херсон, передает УНН.
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"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла", - сказал источник, имя которого CNN не называет из соображений безопасности.
"Основное направление атаки было на Правдином. Мы били по их пехоте из ДНР и ЛНР, и они бежали. Российский десант бежал за ними".
"Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны прорвана в трех местах", — сказал военный источник.
Детали
Освобожденные села: Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.
"Многие из них были убиты и взяты в плен, много [русской] военной техники [было уничтожено]".
"Увидим, как дальше пойдет. Наша цель – Херсон", - сказал источник.