Президент: російським військовим настав час тікати

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Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.

У своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне усі окуповані території: Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області, Крим та всю акваторію Чорного й Азовського морів.

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«Від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І, так само як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі... Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна», — сказав Зеленський.

Глава держави додав аби окупанти забиралися геть з української землі до себе додому.

«Якщо вони (окупанти — ред.) хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій», — наголосив Президент.

Зеленський зауважив, якщо ж окупанти не послухаються – матимуть справу з українськими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

Нагадаємо

Українські війська звільнили 4 села поблизу Херсона від російської окупації.