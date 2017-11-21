Президент провел Военный кабинет

Глава государства заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащение случаев провокаций со стороны боевиков.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - отметил Петр Порошенко.

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Глава государства также поручил украинскому представителю в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования наших западных союзников.

Напомним, народный депутат и советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко назвал разборки главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и отстраненного от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета бурей в стакане.