Президент провів Воєнний кабінет

Глава держави заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків.

"У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення", - наголосив Петро Порошенко.

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Глава держави також доручив українському представнику у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування наших західних союзників.

Нагадаємо, народний депутат і радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко назвав розборки ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького і відстороненого від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета бурею в склянці.