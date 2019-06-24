Зеленский назначил своим советником Гео Лероса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Администрация Президента Украины опубликовала Указ Президента № 431/2019 о назначении советником Гео Лероса, пишет УНН.
В тексте указа № 431/2019 указано, что: “Назначить Лерос Гео Багратовича Советником Президента Украины (вне штата)”.
Напоминаем, режиссер и художник Гео Лерос баллотируется под 23-м номером партии “Слуга народа” на парламентских выборах. Обнаружив кандидата в обновленных списках политической силы Президента, журналисты сразу вспомнили Леросу, настоящее имя которого Курехян Георг Багратович, скандальные муралы и освоения бюджетных средств.