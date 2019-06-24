Зеленський призначив своїм радником Гео Лероса
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Адміністрація Президента України опублікувала Указ Президента № 431/2019 про призначення радником Гео Лероса, пише УНН.
У тексті указу № 431/2019 вказано, що: “Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)”.
Нагадуємо, режисер і художник Гео Лерос балотується під 23-м номером від партії “Слуга народу” на парламентські вибори. Виявивши кандидата в оновлених списках політичної сили Президента, журналісти відразу пригадали Леросу, справжнє ім’я якого Курехян Георг Багратович, скандальні мурали і освоєння бюджетних коштів.