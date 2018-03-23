Президент назначил нового губернатора Волынской области

"Я очень прошу поддержать Александра Ильича. Он имеет опыт - он высоко профессиональный управленец и у него есть мое доверие", - заявил Президент, выступая в Луцке.

"На разных стадиях реализации находится ряд амбициозных проектов: создание курорта государственного значения "Шацк", завершение реконструкции дороги "Устилуг-Луцк-Ровно", обустройство международного пункта пропуска "Адамчуки-Збережне", внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и тому подобное. Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - написал Порошенко о назначении в Facebook.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.