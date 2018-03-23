Президент призначив нового губернатора Волинської області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Луцьку представив нового губернатора Волинської області, ним став генерал-лейтенант Олександр Ілліч Савченко, передає УНН.
“Я дуже прошу підтримати Олександра Ілліча. Він має досвід — він високо фаховий управлінець і має мою довіру”, — заявив Президент, виступаючи у Луцьку.
“На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення „Шацьк“, завершення реконструкції дороги „Устилуг—Луцьк-Рівне“, облаштування міжнародного пункту пропуску „Адамчуки-Збереже“, впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів”, — написав Порошенко про призначення у Facebook.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.