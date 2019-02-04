Президент принял делегацию Вселенского патриархата

"Сегодня великий день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день", - отметил Петр Порошенко.



Глава государства поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в событии и отметил, что Православная церковь Украина прошла значительный путь к объединению и получению Томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.



Как сообщал УНН, вчера, 3 февраля, прошла церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.



Во время церемонии Епифаний официально получил жезл предстоятеля Православной церкви Украины.



В речи после завершения процедуры Епифаний призвал православных к единству.