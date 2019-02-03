Епіфаній закликав православних до єдності: двері помісної церкви відкриті

"Ми віримо, що з божою допомогою справа єдності українського православ’я буде також успішно завершена, як успіхом увінчалась боротьба за автокефалію… Ми хочемо, щоб ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не належить до Української автокефальної помісної православної церкви, увійшли до неї. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян. Двері помісної церкви і наші серця відкриті для вас", - зазначив голова церкви.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Під час традиційного поминання на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков.

Президент Петро Порошенко побажав митрополиту Епіфанію достойно пройти шлях об'єднання та служіння Церкві.