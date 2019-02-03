Епифаний призвал православных к единству: двери поместной церкви открыты

"Мы верим, что с божьей помощью дело единства украинского православия будет также успешно завершено, как успехом увенчалась борьба за автокефалию ... Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине по разным причинам не относится к Украинской автокефальной поместной православной церкви, вошли в нее. Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - отметил глава церкви.

Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии прошла церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).

Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей.

Президент Петр Порошенко пожелал митрополиту Епифанию достойно пройти путь объединения и служения Церкви.