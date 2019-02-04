Президент прийняв делегацію Вселенського патріархату

"Сьогодні великий день для України. І я радий, що делегація Вселенського патріархату сьогодні з нами у цей день", - зазначив Петро Порошенко.



Глава держави подякував представникам Вселенського патріархату за участь у події і зазначив, що Православна церква України пройшла значний шлях до об’єднання та отримання Томосу про автокефалію, що стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям екзархів Вселенського патріархату.



Як повідомляв УНН, вчора, 3 лютого, пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.



Під час церемонії Епіфаній офіційно отримав жезл предстоятеля Православної церкви України.



У промові після завершення процедури Епіфаній закликав православних до єдності.