Президент прийняв делегацію Вселенського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко прийняв делегацію Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі в церемонії інтронізації митрополита Епіфанія. Про це повідомляє офіційне представництво президента України, передає УНН.
"Сьогодні великий день для України. І я радий, що делегація Вселенського патріархату сьогодні з нами у цей день", - зазначив Петро Порошенко.
Глава держави подякував представникам Вселенського патріархату за участь у події і зазначив, що Православна церква України пройшла значний шлях до об’єднання та отримання Томосу про автокефалію, що стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям екзархів Вселенського патріархату.
Як повідомляв УНН, вчора, 3 лютого, пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.
Під час церемонії Епіфаній офіційно отримав жезл предстоятеля Православної церкви України.
У промові після завершення процедури Епіфаній закликав православних до єдності.