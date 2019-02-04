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Президент прийняв делегацію Вселенського патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко прийняв делегацію Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі в церемонії інтронізації митрополита Епіфанія. Про це повідомляє офіційне представництво президента України, передає УНН.

"Сьогодні великий день для України. І я радий, що делегація Вселенського патріархату сьогодні з нами у цей день", - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави подякував представникам Вселенського патріархату за участь у події і зазначив, що Православна церква України пройшла значний шлях до об’єднання та отримання Томосу про автокефалію, що стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям екзархів Вселенського патріархату.

Як повідомляв УНН, вчора, 3 лютого, пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. 

Під час церемонії Епіфаній офіційно отримав жезл предстоятеля Православної церкви України. 

У промові після завершення процедури Епіфаній закликав православних до єдності.

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