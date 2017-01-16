Президент поедет в Давос, но участия в украинском завтраке брать не будет – С.Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поедет в Давос на Всемирный экономический форум, но не будет участвовать в украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком он не будет", — написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня планирует вылететь в Давос на Всемирный экономический форум, который начнется завтра и продлится до 20 января.
Ежегодно, во время Всемирного экономического форума в Давосе, Фонд Пинчука организовывает и проводит Украинскую ланч-конференцию, во время которой обсуждаются тенденции развития Украины.
Напомним, статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшей 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики.
Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика".