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Президент поїде у Давос, але участі в Українському сніданку не братиме – С.Цеголко

Президент поїде у Давос, але участі в Українському сніданку не братиме – С.Цеголко

Київ • УНН

 • 8359 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко поїде у Давос на Всесвітній економічний форум, але не братиме участі в Українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

“Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком він не буде”, — написав С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні планує вилетіти у Давос на Всесвітній економічний форум, який розпочнеться завтра і триватиме до 20 січня.

Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Фонд В.Пінчука організовує та проводить Українську ланч-конференцію, під час якої обговорюються тенденції розвитку України.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: “Компроміси на умовах Росії — це невірна політика”.

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