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П.Порошенко не братиме участь в організованому Фондом В.Пінчука Українському сніданку в Давосі - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко не планує брати участь в Українському сніданку в Давосі, який проводиться у рамках Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.

"Президент не братиме участь в Українському сніданку в Давосі", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому джерело поінформувало, що жоден представник Адіміністрації Президента України, а також віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе також не відвідають Український сніданок.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні планує вилетіти у Давос на Всесвітній економічний форум, який розпочнеться завтра і триватиме до 20 січня.

Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Фонд В.Пінчука організовує та проводить Українську ланч-конференцію, під час якої обговорюються тенденції розвитку України.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".

Фонд Дж.Сороса прокоментував статтю про "болісні компроміси" України з РФ.

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