Фонд Дж.Сороса прокоментував статтю про "болісні компроміси" України з РФ

ukru
20:29 • 33181 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 93632 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123614 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 130004 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 225870 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168014 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188192 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172732 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164912 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350734 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
82 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83568 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71146 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39622 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51961 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62503 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 225870 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350734 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368547 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284985 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51961 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71146 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83568 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168015 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170580 перегляди
Актуальне
Фонд Дж.Сороса прокоментував статтю про "болісні компроміси" України з РФ

Фонд Дж.Сороса прокоментував статтю про "болісні компроміси" України з РФ

Київ • УНН

 • 13447 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Заснований американським мільярдером, меценатом Джорджем Соросом міжнародний фонд “Відродження”, що, як зазначається, є партнером благодійного фонду Віктора Пінчука в кількох спільних проектах, оприлюднив заяву, що не поділяє позицій, висловлених наприкінці грудня у статті бізнесмена в американській пресі про необхідність, за його словами, “болісних компромісів” із боку України для замирення з Росією, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

“Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві... Відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно "позаблоковою“ на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон’юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху. Ми не вважаємо, що винесення "за дужки“ питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих "псевдовиборів“) зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу — кримських татар, які страждають від безправ’я в умовах окупації”, - йдеться в заяві.

При цьому в фонді “Відродження” додали, що, не поділяючи тези зі статті В.Пінчука, він продовжує виконувати свої партнерські зобов’язання у проектах, які здійснює спільно з його фондом. “Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку“ в рамках Економічного форуму в Давосі. Ми сподіваємось, що підтримувані нами учасники зможуть скористатись запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, що зберуться у Давосі”, - заявили у фонді.

При цьому в заяві наголошено: “Міжнародний фонд "Відродження“ залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів”.

Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,389.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,903.50