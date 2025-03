Фонд Дж.Сороса прокоментував статтю про "болісні компроміси" України з РФ

“Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві... Відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно "позаблоковою“ на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон’юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху. Ми не вважаємо, що винесення "за дужки“ питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих "псевдовиборів“) зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу — кримських татар, які страждають від безправ’я в умовах окупації”, - йдеться в заяві.

При цьому в фонді “Відродження” додали, що, не поділяючи тези зі статті В.Пінчука, він продовжує виконувати свої партнерські зобов’язання у проектах, які здійснює спільно з його фондом. “Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку“ в рамках Економічного форуму в Давосі. Ми сподіваємось, що підтримувані нами учасники зможуть скористатись запропонованим їм міжнародним майданчиком, щоб донести свої позиції до світових та європейських лідерів, що зберуться у Давосі”, - заявили у фонді.

При цьому в заяві наголошено: “Міжнародний фонд "Відродження“ залишає за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів”.

Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".