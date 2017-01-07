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Фонд Сороса прокомментировал статью о "болезненных компромиссах" Украины с РФ

Киев • УНН

 • 13447 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Основанный американским миллиардером, меценатом Джорджем Соросом международный фонд "Возрождение", который, как отмечается, является партнером благотворительного фонда Виктора Пинчука в нескольких совместных проектах, обнародовал заявление, что не разделяет позиций, высказанных в конце декабря в статье бизнесмена в американской прессе о необходимости, по его словам, "болезненных компромиссов" со стороны Украины для мира с Россией, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве... Отказ от вектора интеграции в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой (ведь Украина была официально "внеблоковым" на момент аннексии Крыма), зато окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом как к стране, не имеет устойчивых ориентиров собственного развития и руководствуется кон "юнктури и страхами в определенные своего исторического пути. Мы не считаем, что вынесение "за скобки" вопрос Крыма и реинтеграция оккупированного Донбасса на условиях России (а это произойдет в результате предлагаемых "псевдовыборов") сделает Украину жизнеспособным государством. Наоборот, приняв такие условия, Украина неизбежно на пути Боснии и Герцеговины и станет лишь номинально целостной страной, дальнейшая фрагментация которой будет лишь вопросом времени. Отказ же от борьбы за Крым будет означать измену не только крымских украинцев, но и целого народа - крымских татар, которые страдают от бесправия в условиях оккупации", - говорится в заявлении.

При этом в фонде "Возрождение" добавили, что, не разделяя положения из статьи Пинчука, он продолжает выполнять свои партнерские обязательства в проектах, осуществляемых совместно с его фондом. "В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов "Украинского завтрака" в рамках Экономического форума в Давосе. Мы надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенной им международной площадкой, чтобы донести свои позиции до мировых и европейских лидеров, которые соберутся в Давосе", - заявили в фонде.

При этом в заявлении отмечается: "Международный фонд "Возрождение" оставляет за собой право определяться относительно дальнейших планов сотрудничества с Фондом Виктора Пинчука, как и с другими партнерами Фонда, при условии соблюдения общих и программных приоритетов".

Статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшая 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики.

Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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