Компроміси на умовах Росії є неправильною політикою – К.Єлісєєв

Заступник голови АП відповів на опубліковану раніше опубліковану статтю Віктора Пінчука “Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією” та назвав ключові позиції для України.

“Ні — розвороту від європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було б відмова від незалежності та територіальної цілісності України. Це скидалося на повернення до радянського минулого в Україні. Також відмова від європейської інтеграції була б політичним самогубством для будь-якого політика в Україні”, — зазначив К.Єлісєєв.

Він заявив, що території Донбасу і Криму не можуть бути частиною компромісу в інтересах миру.

“Вони належать Україні, і це підтверджується на міжнародному рівні, зокрема у резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в минулому місяці і Канцелярії Прокурора Міжнародного кримінального суду в листопаді. Україна ніколи не відмовиться від українців, які потрапили за залізну завісу російського військового вторгнення в Криму та Донбасі”, — наголосив він.

К.Єлісєєв повідомив, що виборів у Донбасі не буде доти, доки “російські чоботи залишаються на землі України”.

“Україна виступає за місцеві вибори, але тільки на підставі закону України і Організації з безпеки і співпраці в Європі стандарти. Кремль, безумовно, хотілося б узаконити свою гібридну окупацію і маріонеткові режими в Донбасі українськими руками. Ніхто не повинен потрапити в цю пастку”, — наголосив К.Єлісєєв.

Також він додав, що “компроміси на умовах Росії є неправильною політикою”.