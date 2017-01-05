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Компроміси на умовах Росії є неправильною політикою – К.Єлісєєв

Компроміси на умовах Росії є неправильною політикою – К.Єлісєєв

Київ • УНН

 • 12977 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Компроміси на умовах Росії є неправильною політикою для України. Про це у своїй статті у TheWall Street Journal заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН.

Заступник голови АП відповів на опубліковану раніше опубліковану статтю Віктора Пінчука “Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією” та назвав ключові позиції для України.

“Ні — розвороту від європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було б відмова від незалежності та територіальної цілісності України. Це скидалося на повернення до радянського минулого в Україні. Також відмова від європейської інтеграції була б політичним самогубством для будь-якого політика в Україні”, — зазначив К.Єлісєєв.

Він заявив, що території Донбасу і Криму не можуть бути частиною компромісу в інтересах миру.

“Вони належать Україні, і це підтверджується на міжнародному рівні, зокрема у резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в минулому місяці і Канцелярії Прокурора Міжнародного кримінального суду в листопаді. Україна ніколи не відмовиться від українців, які потрапили за залізну завісу російського військового вторгнення в Криму та Донбасі”, — наголосив він.

К.Єлісєєв повідомив, що виборів у Донбасі не буде доти, доки “російські чоботи залишаються на землі України”.

“Україна виступає за місцеві вибори, але тільки на підставі закону України і Організації з безпеки і співпраці в Європі стандарти. Кремль, безумовно, хотілося б узаконити свою гібридну окупацію і маріонеткові режими в Донбасі українськими руками. Ніхто не повинен потрапити в цю пастку”, — наголосив К.Єлісєєв.

Також він додав, що “компроміси на умовах Росії є неправильною політикою”.

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