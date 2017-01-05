Компромиссы на условиях России являются неправильной политикой - К.Елисеев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Компромиссы на условиях России являются неправильной политикой для Украины. Об этом в своей статье в TheWall Street Journal заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает УНН.
Заместитель главы АП ответил на опубликованную ранее статью Виктора Пинчука “Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией” и назвал ключевые позиции для Украины.
“Нет — развороту от европейской и евроатлантической интеграции. Это был бы отказ от независимости и территориальной целостности Украины. Это походило на возвращение к советскому прошлому в Украине. Также отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине”, — отметил К.Елисеев.
Он заявил, что территории Донбасса и Крыма не могут быть частью компромисса в интересах мира.
“Они принадлежат Украине, и это подтверждается на международном уровне, в частности в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе”, — подчеркнул он.
К.Елисеев сообщил, что выборов на Донбассе не будет до тех пор, пока “российские сапоги остаются на земле Украины”.
“Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Никто не должен попасть в эту ловушку”, — подчеркнул К.Елисеев.
Также он добавил, что “компромиссы на условиях России являются неправильной политикой”.