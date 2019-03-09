Президент пообещал увеличить прозрачность оборонных закупок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент пообещал инициировать перед Верховной Радой существенное сокращение секретности по всем оборонным закупкам. Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.
"Следующий шаг - международный аудит и тотальная ревизия каждого контракта, введение в состав наблюдательного совета оборонпрома международных специалистов из стран-членов НАТО. Немедленное инициирование перед Верховной Радой существенного сокращения секретности по всем оборонным закупкам. Нам нечего скрывать", - отметил Глава государства.
При этом он добавил, что ничто не защитит "ловких дельцов", причастных к хищениям в оборонной сфере, от наказания и отстранения от должности при малейшем подозрении.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 гривен госпредприятия.
Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Денис Панасенко с внесением альтернативных залогов.
Вчера, 8 марта, под залог из Лукьяновского СИЗО вышел раньше арестован директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и двое экс-сотрудников предприятия. Это предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.