Президент пообещал увеличить прозрачность оборонных закупок

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112368 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119345 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119816 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150155 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116657 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141150 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145112 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130469 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент пообещал увеличить прозрачность оборонных закупок

Президент пообещал увеличить прозрачность оборонных закупок

Киев  •  УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент пообещал инициировать перед Верховной Радой существенное сокращение секретности по всем оборонным закупкам. Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.

"Следующий шаг - международный аудит и тотальная ревизия каждого контракта, введение в состав наблюдательного совета оборонпрома международных специалистов из стран-членов НАТО. Немедленное инициирование перед Верховной Радой существенного сокращения секретности по всем оборонным закупкам. Нам нечего скрывать", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что ничто не защитит "ловких дельцов", причастных к хищениям в оборонной сфере, от наказания и отстранения от должности при малейшем подозрении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 гривен госпредприятия.

Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Денис Панасенко с внесением альтернативных залогов.

Вчера, 8 марта, под залог из Лукьяновского СИЗО вышел раньше арестован директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и двое экс-сотрудников предприятия. Это предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

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