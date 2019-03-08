Директор "Спецтехноекспорту" вийшов під заставу із Лук`янівського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Про це повідомила прес-служба "Спецтехноекспорту" в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Це попередній чільник компанії Павло Барбул та екс-директор департаменту Денис Панасенко", - повідомили у прес-службі.
Раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) арештувало майно посадовців "Спецтехноекспорту", яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень держпідприємства.
Нагадаємо, сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.
Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса та екс-заступника директора "Спецтехноекспорту" Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав.