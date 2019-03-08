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Директор "Спецтехноекспорту" вийшов під заставу із Лук`янівського СІЗО

Директор "Спецтехноекспорту" вийшов під заставу із Лук`янівського СІЗО

Київ • УНН

 • 11583 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Про це повідомила прес-служба "Спецтехноекспорту" в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. 

"Під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Це попередній чільник компанії Павло Барбул та екс-директор департаменту Денис Панасенко", - повідомили у прес-службі. 

Раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) арештувало майно посадовців "Спецтехноекспорту", яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень держпідприємства.

Нагадаємо, сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.

Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.

Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса та екс-заступника директора "Спецтехноекспорту" Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав.

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