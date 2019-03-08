Директор "Спецтехноэкспорта" вышел под залог с Лукьяновского СИЗО

"Под залог из Лукьяновского СИЗО вышел ранее арестованный директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес и двое экс-сотрудников предприятия. Это предварительный глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко", - сообщили в пресс-службе.



Ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен госпредприятия.



Напомним, сумма убытков по делам от схем на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.



Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава балбес и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Денис Панасенко с внесением альтернативных залогов.