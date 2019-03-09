Президент пообіцяв збільшити прозорість оборонних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент пообіцяв ініціювати перед Верховною Радою суттєве скорочення секретності по всіх оборонних закупівлях. Про це Петро Порошенко заявив під час виступу в Черкасах, передає кореспондент УНН.
"Наступний крок – міжнародний аудит і тотальна ревізія кожного контракту, введення до складу наглядової ради оборонпрому міжнародних фахівців з країн-членів НАТО. Негайне ініціювання перед Верховною Радою суттєвого скорочення секретності по всіх оборонних закупівлях. Нам немає, чого ховати", - зазначив голова держави.
При цьому він додав, що ніщо не захистить "спритних ділка", причетних до розкрадань в оборонній сфері, від покарання й відсторонення від посади при найменшій підозрі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України арештувало майно посадовців "Спецтехноекспорту", яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень держпідприємства.
Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса та екс-заступника директора "Спецтехноекспорту" Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав.
Вчора, 8 березня, під заставу із Лук'янівського СІЗО вийшов раніше арештований директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства. Це попередній чільник компанії Павло Барбул та екс-директор департаменту Денис Панасенко.