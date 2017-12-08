Президент Польши посетит Украину 13 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В среду, 13 декабря, Президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Украину. Главная тема разговоров - политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Издание отмечает, что президент Польши встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями из миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.
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"Дуда отдаст дань польским солдатам, которые были убиты НКВД. Похоронены они на Кладбище Жертв тоталитаризма в Харькове", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове.