Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі розпочалася у польському місті Краків, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства України в Польщі у Twitter.
"У Кракові триває зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі - заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва і держсекретаря-керівника офісу президента РП Кшиштофа Щерського", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, темами зустрічі будуть питання двосторонніх відносин і підготовка до саміту Східного партнерства.
Як повідомляв УНН, 11 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів.
У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 17 листопада 2017 р.