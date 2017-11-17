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Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові

Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі розпочалася у польському місті Краків, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства України в Польщі у Twitter.

"У Кракові триває зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі - заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва і держсекретаря-керівника офісу президента РП Кшиштофа Щерського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, темами зустрічі будуть питання двосторонніх відносин і підготовка до саміту Східного партнерства.

Як повідомляв УНН, 11 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 17 листопада 2017 р.

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