Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові

"У Кракові триває зустріч співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі - заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва і держсекретаря-керівника офісу президента РП Кшиштофа Щерського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, темами зустрічі будуть питання двосторонніх відносин і підготовка до саміту Східного партнерства.

Як повідомляв УНН, 11 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG