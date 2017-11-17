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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13140 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41237 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47306 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43822 просмотра

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11:14 • 90965 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98923 просмотра

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Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове

Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове

Киев  •  УНН

 • 15517 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши началась в польском городе Краков, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше в Twitter.

"В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши - заместителя главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и госсекретаря-руководителя офиса президента РП Кшиштофа Щерского", - говорится в сообщении.

Напомним, темами втречи будут вопросы двусторонних отношений и подготовка к саммиту Восточного партнерства.

Как сообщал УНН, 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 17 листопада 2017 р.

Украинские Национальные Новости

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