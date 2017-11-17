Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове

"В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши - заместителя главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и госсекретаря-руководителя офиса президента РП Кшиштофа Щерского", - говорится в сообщении.

Напомним, темами втречи будут вопросы двусторонних отношений и подготовка к саммиту Восточного партнерства.

Как сообщал УНН, 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG