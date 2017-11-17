Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши началась в польском городе Краков, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше в Twitter.
"В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши - заместителя главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и госсекретаря-руководителя офиса президента РП Кшиштофа Щерского", - говорится в сообщении.
Напомним, темами втречи будут вопросы двусторонних отношений и подготовка к саммиту Восточного партнерства.
Как сообщал УНН, 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов.
У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 17 листопада 2017 р.