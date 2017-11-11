Порошенко і Дуда домовились провести засідання комітету президентів наступного тижня у Кракові (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів наступного тижня у Кракові. Про це вони домовились під час телефонної розмови, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, П.Порошенко привітав А.Дуду з Днем незалежності Польщі та висловив надію на зміцнення стратегічного партнерства "заради миру, процвітання і добробуту народів двох країн".
Лідери держав обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин.
"Вони узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня у Кракові", - сказано у повідомленні.
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Окрім того, президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту А.Дуди до Харкова в грудні цього року.
Також, як повідомляє АП, П.Порошенко та А.Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до саміту "Східного партнерства", який проходитиме 24 листопада у Брюсселі.
Як повідомляв УНН, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.
У Варшаві згодом підтримали пропозицію Києва провести засідання консультативого комітету президентів Польщі і України для обговорення двосторонніх відносин.