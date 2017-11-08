Порошенко ініціював надзвичайне засідання через заяви польської влади на адресу України

Речник Президента заявив, що резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва, що лунають останнім часом, викликають серйозне занепокоєння та не можуть залишатися без належного реагування.

"Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща, та щоб уникнути подальшу ескалацію напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, Президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Польщі", - написав С.Цеголко.

Він наголосив, що "в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна — це стратегічний партнер Польщі".

Консультаційний Комітет є дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації домовленостей між Главами обох держав, спрямованих на поглиблення дружніх стосунків між Україною і Республікою Польща, який очолюють зовнішньополітичні радники Президентів.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало висловлювання В.Ващиковського про "антипольські настрої", заявивши, що в Україні їх немає.