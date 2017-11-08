Порошенко инициировал чрезвычайное заседание из-за заявления польских властей в адрес Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
Представитель Президента заявил, что резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования.
"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Польши", - написал С.Цеголко.
Он отметил, что "в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши".
Консультационный Комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.
Напомним, МИД Украины прокомментировал высказывания В.Ващиковского о "антипольских настроениях", заявив, что в Украине их нет.