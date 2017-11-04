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МЗС Польщі відреагував на заяву про відсутність "антипольських настроїв" в українців

МЗС Польщі відреагував на заяву про відсутність "антипольських настроїв" в українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Заява МЗС України про те, що серед українців немає антипольських настроїв, дуже тішить Польщу. Про це заявив очільник польської дипломатії Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство приязне. Ми також це помічаємо, проте також помічаємо різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно", – сказав В.Ващиковський, який перебуває з візитом у Львові.

Польський міністр додав, що Польща вже багато років є відкритою, "аби питання історії, як також поточні польсько-українські контакти, з’ясовувати".

"Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі. Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони", – сказав В.Ващиковський.

За його словами, відкритий на співпрацю є також польський Інститут національної пам’яті, який хоче проводити пошукові роботи в Україні – йдеться про пошуки останків польських жертв періоду Другої світової війни.

"Якщо... крім декларацій, крім заяв МЗС будуть також конкретні кроки співпраці з Польщею, то ми, звісно, будемо відкритими", – запевнив очільник польської дипломатії.

Говорячи про наведене Києвом правило "Прощаємо і просимо прощення", В.Ващиковський заявив, що українське МЗС "досить безтурботно копіює певний шлях, який колись польські єпископи запропонували німецькій стороні", проте, за його словами, "це неправильна інтерпретація, та й де ці зустрічі істориків?". "З нашого боку відкриття є повним", – сказав міністр.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало висловлювання В.Ващиковського про "антипольські настрої", заявивши, що в Україні їх немає.

Українські Національні Новини

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