МИД Польши отреагировал на заявление об отсутствии "антипольских настроений" у украинцев

"Нас очень радует это заявление, что в Украине нет антипольских настроений, что общество дружелюбно. Мы также это замечаем, однако также замечаем различного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, которые ведут себя не очень дружелюбно", - сказал В.Ващиковский, который находится с визитом во Львове.

Польский министр добавил, что Польша уже много лет является открытой, "чтобы вопросы истории, также как текущие польско-украинские контакты, выяснять".

"Польша уже очень давно предложила различные каналы сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, предложения президента Анджея Дуды с прошлого года создать процесс примирения на примере хотя бы процесса Яд Вашем, который был реализован в Израиле. Ждем только ответа, по желанию сотрудничества украинской стороны", - сказал В.Ващиковский.

По его словам, открытый для сотрудничества также польский Институт национальной памяти, который хочет проводить поисковые работы в Украине - говорится о поисках останков польских жертв периода Второй мировой войны.

"Если ... кроме деклараций, кроме заявлений МИД будут также конкретные шаги сотрудничества с Польшей, то мы, конечно, будем открытыми", - заверил глава польской дипломатии.

Говоря о приведенном Киевом правиле "Прощаем и просим прощения", В.Ващиковский заявил, что украинский МИД "достаточно беззаботно копирует определенный путь, который когда-то польские епископы предложили немецкой стороне", однако, по его словам, "это неправильная интерпретация, и где эти встречи историков?". "С нашей стороны открытие является полным", - сказал министр.

Напомним, МИД Украины прокомментировал высказывания В.Ващиковского об "антипольских настроениях", заявив, что в Украине их нет.