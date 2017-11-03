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МЗС про висловлювання Ващиковського: в Україні немає антипольських настроїв

МЗС про висловлювання Ващиковського: в Україні немає антипольських настроїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. Так у МЗС України прокоментували висловлювання глави МЗС Республіки Польща Вітольда Ващиковського щодо антипольських настроїв, передає УНН.

У МЗС України відзначили, що взяли до уваги висловлювання Ващиковського.

“Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи”, — йдеться у повідомленні.

Підтвердженням цьому, за даними дипвідомства, є сотні тисяч українців, які зараз проживають в Польщі.

“Свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом „Прощаємо і просимо пробачення“. Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав’язування своєї точки зору. Цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти, проте відповідь все ще очікуємо”, — йдеться у коментарі.

Крім того, у МЗС додали, що Україна є відкритою до співпраці, у тому числі, з історичної проблематики. Впевнені, що ми обопільно в цьому зацікавлені, розуміючи взаємну важливість українсько-польського стратегічного партнерства.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію"

Українські Національні Новини

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