Варшава заборонить в'їзд у країну людям з антипольськими поглядами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Wiadomosci.
Говорячи про українсько-польські відносини, В.Ващиковський сказав, що обидві країни "мають різні концепції примирення".
"Ми усвідомлюємо, наскільки важливою є Україна з геополітичних міркувань, але українці вважають, що питання, які нас розділяють, особливо історичні, повинні відходити на другий, третій план", - сказав голова польської дипломатії.
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На запитання, чи повинен у цій ситуації бути здійснений запланований на грудень візит польського президента Анджея Дуди до України, голова МЗС Польщі відповів, що "він буде шукати відповіді на запитання, чи варто рекомендувати візит президента".
Також він заявив про запуск процедур, які не дозволять людям, які мають крайню антипольську позицію, в'їжджати до Польщі.
"Люди, які демонстративно одягають уніформу "СС Галичина", до Польщі не в'їдуть. Це також стосується людей, які є адміністративно залученими - не дозволяють, наприклад, продовжувати ексгумацію, продовжувати відновлення польських пам'ятних місць", - додав він.
Нагадаємо, поляки не відчувають загрози на ринку праці через українців.