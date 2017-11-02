Варшава запретит въезд в страну людям с антипольскими взглядами

Говоря об украинско-польских отношениях, В.Ващиковский сказал, что обе страны "имеют разные концепции примирения".

"Мы понимаем, насколько важна Украина из геополитических соображений, но украинцы считают, что вопросы, которые нас разделяют, особенно исторические, должны отходить на второй, третий план", - сказал глава польской дипломатии.

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На вопрос, должен ли в этой ситуации быть осуществлен запланированный на декабрь визит польского президента Анджея Дуды в Украину, глава МИД Польши ответил, что "он будет искать ответ на вопрос, стоит ли рекомендовать визит президента".

Также он заявил о запуске процедур, которые не позволят людям, которые имеют крайнюю антипольскую позицию, въезжать в Польшу.

"Люди, которые демонстративно одевают униформу "СС Галичина", в Польшу не въедут. Это также касается людей, которые являются административно вовлеченным - не позволяют, например, продолжать эксгумацию, продолжать восстановление польских памятных мест", - добавил он.

Напомним, поляки не испытывают угрозы на рынке труда из-за украинцев.