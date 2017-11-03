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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48195 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114977 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102774 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105592 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104674 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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МИД о высказываниях Ващиковского: в Украине нет антипольских настроений

МИД о высказываниях Ващиковского: в Украине нет антипольских настроений

Киев  •  УНН

 • 12239 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. Так в МИД Украины прокомментировали высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского относительно антипольских настроений, передает УНН.

В МИД Украины отметили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского.

"Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", - говорится в сообщении.

Подтверждением этому, по данным дипведомства, есть сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше.

"В свое время вместе с Польшей мы достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения". Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответ все еще ожидаем", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД добавили, что Украина открыта для сотрудничества, в том числе, относительно исторической проблематики. Уверены, что мы обоюдно в этом заинтересованы, понимая взаимную важность украинского-польского стратегического партнерства.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".

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