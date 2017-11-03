МИД о высказываниях Ващиковского: в Украине нет антипольских настроений

В МИД Украины отметили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского.

"Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", - говорится в сообщении.

Подтверждением этому, по данным дипведомства, есть сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше.

"В свое время вместе с Польшей мы достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения". Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответ все еще ожидаем", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД добавили, что Украина открыта для сотрудничества, в том числе, относительно исторической проблематики. Уверены, что мы обоюдно в этом заинтересованы, понимая взаимную важность украинского-польского стратегического партнерства.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".