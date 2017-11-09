Варшава підтримала пропозицію Києва провести засідання комітету президентів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Варшава підтримала пропозицію Києва провести засідання консультативого комітету президентів Польщі і України для обговорення двосторонніх відносин. Про це повідомили у канцелярії президента Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Глава кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський позитивно сприйняв пропозицію української сторони у справі проведення найближчим часом зустрічі Консультативного комітету президентів Польщі та України. Зустріч повинна допомогти прояснити найновіші рішення та події у польсько-українських відносинах", - йдеться у повідомленні.
К.Щерський є співголовою консультативного комітету президентів Польщі та України з польського боку.
Як зазначається, канцелярія президента Польщі "переказала адміністрації президента України інформацію про готовність до прийняття" К.Щерським у Польщі українського співголови Комітету спільно з делегацією.
У президентській канцелярії наголосили, що це буде "наступна, після найновіших візитів до України віце-прем’єра польського уряду Пйотра Ґлінського та міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, нагода для представлення українській стороні очікувань щодо найважливіших питань польсько-українських відносин".
"Президент Анджей Дуда сподівається також на особисті кроки президента Петра Порошенка у контексті актуального стану двосторонніх відносин", - наголосили у Варшаві.
Як повідомляв УНН, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.