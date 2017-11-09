Варшава поддержала инициативу Киева провести заседание комитета президентов

"Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны в деле проведения в ближайшее время встречи консультативного комитета президентов Польши и Украины. Встреча должна помочь прояснить новейшие решения и события в польско-украинских отношениях", - говорится в сообщении.

К.Щерский является сопредседателем консультативного комитета президентов Польши и Украины с польской стороны.

Как отмечается, канцелярия президента Польши "передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию" К.Щерским в Польше украинского сопредседателя Комитета совместно с делегацией.

В президентской канцелярии отметили, что это будет "следующая, после новейших визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пйотра Глинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений".

"Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений", - отметили в Варшаве.

Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.