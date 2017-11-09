Варшава поддержала инициативу Киева провести заседание комитета президентов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Варшава поддержала предложение Киева провести заседание консультативого комитета президентов Польши и Украины для обсуждения двусторонних отношений. Об этом сообщили в канцелярии президента Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны в деле проведения в ближайшее время встречи консультативного комитета президентов Польши и Украины. Встреча должна помочь прояснить новейшие решения и события в польско-украинских отношениях", - говорится в сообщении.
К.Щерский является сопредседателем консультативного комитета президентов Польши и Украины с польской стороны.
Как отмечается, канцелярия президента Польши "передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию" К.Щерским в Польше украинского сопредседателя Комитета совместно с делегацией.
В президентской канцелярии отметили, что это будет "следующая, после новейших визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пйотра Глинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений".
"Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений", - отметили в Варшаве.
Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.