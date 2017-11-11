Порошенко и Дуда договорились провести заседание комитета президентов на следующей неделе в Кракове (дополнено)

Как отмечается, П.Порошенко поздравил А.Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства "ради мира, процветания и благополучия народов двух стран".

Лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

"Они согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове", - говорится в сообщении.

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Кроме того, президенты поручили также начать подготовку к рабочему визиту А.Дуды в Харьков в декабре этого года.

Также, как сообщает АП, П.Порошенко и А.Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.

В Варшаве впоследствии поддержали предложение Киева провести заседание консультативого комитета президентов Польши и Украины для обсуждения двусторонних отношений.