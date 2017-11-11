Порошенко и Дуда договорились провести заседание комитета президентов на следующей неделе в Кракове (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов на следующей неделе в Кракове. Об этом они договорились во время телефонного разговора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отмечается, П.Порошенко поздравил А.Дуду с Днем независимости Польши и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства "ради мира, процветания и благополучия народов двух стран".
Лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.
"Они согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове", - говорится в сообщении.
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Кроме того, президенты поручили также начать подготовку к рабочему визиту А.Дуды в Харьков в декабре этого года.
Также, как сообщает АП, П.Порошенко и А.Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе.
Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.
В Варшаве впоследствии поддержали предложение Киева провести заседание консультативого комитета президентов Польши и Украины для обсуждения двусторонних отношений.