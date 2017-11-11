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Керівництво України привітало Польщу з Днем незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали Польщу з Днем незалежності, передає УНН з посиланням на їхні повідомлення у соцмережах.

"Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує і я певен, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече! Зі святом, Польщо! З Днем Незалежності!" - написав В.Гройсман у Twitter.

Польща і поляки сьогодні відзначають День Незалежності своєї країни! Наші народи багато що об'єднує і я певен, що ми і надалі лишатимемось справжніми друзями та надійними партнерами, завжди готовими підставити один одному плече!

Зі святом, Польщо!
З Днем Незалежності! pic.twitter.com/8buIrGWa5H

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 ноября 2017 г.

Також відеопривітання опублікував на своїй сторінці П.Порошенко.

Зазначимо, останнім часом спостерігається напруження у польсько-українських відносинах. Так, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща працює над процедурами, які не дозволять в'їзд у країну "людям, які займають крайню антипольську позицію".

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