Руководство Украины поздравило Польшу с Днем независимости

"Польша и поляки сегодня отмечают День Независимости своей страны! Наши народы многое объединяет и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо! С праздником, Польша! С Днем Независимости!" - написал В.Гройсман в Twitter.

Польша и поляки сегодня отмечают День Независимости своей страны! Наши народы многое объединяет и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо!



С праздником, Польша!

С Днем Независимости! pic.twitter.com/8buIrGWa5H

Также видеопоздравления опубликовал на своей странице П.Порошенко.

Отметим, в последнее время наблюдается напряжение в польско-украинских отношениях. Так, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша работает над процедурами, которые не позволят въезд в страну "людям, которые занимают крайнюю антипольскую позицию".