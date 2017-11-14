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Засідання комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада

Засідання комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Засідання консультативного комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада у Кракові. Про це повідомив голова адміністрації польсього президента Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Dzieje.

"У п'ятницю в Кракові пройде засідання консультативного комітету Президентів України та Польщі", - сказав він.

К.Щерський очолить польську делегацію, а українську - заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв. У засіданні візьмуть участь також представники міністерств закордонних справ і радники президентів.

"Темами зістручі будуть питання двосторонніх відносин і підготовка до саміту Східного партнерства", - сказав голова адміністрації президента Польщі.

Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів.

Нагадаємо, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.

У Варшаві згодом підтримали пропозицію Києва провести засідання консультативого комітету президентів Польщі і України для обговорення двосторонніх відносин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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