Засідання комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Засідання консультативного комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада у Кракові. Про це повідомив голова адміністрації польсього президента Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Dzieje.
"У п'ятницю в Кракові пройде засідання консультативного комітету Президентів України та Польщі", - сказав він.
К.Щерський очолить польську делегацію, а українську - заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв. У засіданні візьмуть участь також представники міністерств закордонних справ і радники президентів.
"Темами зістручі будуть питання двосторонніх відносин і підготовка до саміту Східного партнерства", - сказав голова адміністрації президента Польщі.
Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда узгодили проведення засідання консультаційного комітету президентів.
Нагадаємо, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.
У Варшаві згодом підтримали пропозицію Києва провести засідання консультативого комітету президентів Польщі і України для обговорення двосторонніх відносин.