Заседание комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября в Кракове. Об этом сообщил глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский, передает УНН со ссылкой на Dzieje.
"В пятницу в Кракове пройдет заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши", - сказал он.
К.Щерский возглавит польскую делегацию, а украинскую - заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев. В заседании примут участие представители министерств иностранных дел и советники президентов.
"Темами встречи будут вопросы двусторонних отношений и подготовка к саммиту Восточного партнерства", - сказал глава администрации президента Польши.
Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов.
Напомним, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.
В Варшаве впоследствии поддержали предложение Киева провести заседание консультативого комитета президентов Польши и Украины для обсуждения двусторонних отношений.