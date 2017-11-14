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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30600 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 87006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100768 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100815 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Заседание комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября

Заседание комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября

Киев  •  УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября в Кракове. Об этом сообщил глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский, передает УНН со ссылкой на Dzieje.

"В пятницу в Кракове пройдет заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши", - сказал он.

К.Щерский возглавит польскую делегацию, а украинскую - заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев. В заседании примут участие представители министерств иностранных дел и советники президентов.

"Темами встречи будут вопросы двусторонних отношений и подготовка к саммиту Восточного партнерства", - сказал глава администрации президента Польши.

Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Дуда согласовали проведение заседания консультационного комитета президентов.

Напомним, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.

В Варшаве впоследствии поддержали предложение Киева провести заседание консультативого комитета президентов Польши и Украины для обсуждения двусторонних отношений.

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