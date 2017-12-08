Президент Польщі відвідає Україну 13 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У середу, 13 грудня, Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит в Україну. Головна тема розмов – політика безпеки в контексті ситуації на сході України, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Видання відзначає, що президент Польщі зустрінеться з Президентом України Петром Порошенком, спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН.
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"Анджей Дуда віддасть шану польським солдатам, які були вбиті НКВС. Поховані вони на Кладовищі Жертв тоталітаризму у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові.